Tutto pronto per KILOWATT TUTTO L’ANNO VI edizione

La stagione autunnale di Kilowatt Tutto l'Anno riprende a settembre con una programmazione composta da spettacoli dedicati al teatro ragazzi, al teatro e alla danza contemporanei e a prove aperte al termine di altrettanti periodi di residenza artistiche. CapoTrave / Kilowatt, residenza artistica sostenuta da Mibact e Siae, nell'ambito dell'iniziativa “Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura”, ospita durante tutto l'anno, artisti nazionali e internazionali in residenza presso il Teatro alla Misericordia. Durante i periodi di residenza le compagnie di teatro, danza e circo contemporaneo risiedono sul territorio, incontrano i cittadini e qui studiano e creano nuove opere, contribuendo alla valorizzazione di Sansepolcro come centro di creazione artistica sia in Italia sia in Europa. La sesta stagione è realizzata in collaborazione con il Comune di Sansepolcro (Ar), con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, della Regione Toscana e da sponsor locali. Da sottolineare il contributo della Cassa di Risparmio di Firenze in progetti dedicati al coinvolgimento del pubblico. Il programma della stagione si apre, martedì 11 Settembre ore 21, con la prova aperta al termine della residenza della compagnia Chronos3 in “Assocerò sempre la tua faccia alle cose che esplodono”. Uno spettacolo, scritto da Emanuele Aldrovandi, ispirato a “Terrore e miseria nel terzo Reich” di Brecht, dove alcuni personaggi sono filo conduttore del racconto, suddiviso in vari episodi. Il tema di fondo è quello dell’integrazione delle seconde generazioni di immigrati in Europa, visto da tutti i punti di vista, da coloro che discriminano a chi cerca di integrare/integrarsi, chi cerca di approfittare della situazione e chi sceglie la violenza. Chronos3 nasce nel gennaio 2011 presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano come fucina creativa che ha dato origine a diversi progetti diventati poi veri e propri spettacoli, presentati nei teatri più importanti di Milano e in Piemonte. Tutti i progetti targati Chronos3 si collocano nell’ambito della drammaturgia contemporanea mettendo in scena le opere di giovani autori impegnati ad indagare la complessa realtà dell’oggi. Domenica 30 Settembre ore 17 una delle più acclamate compagnie di teatro contemporaneo, Sotterraneo, collettivo di ricerca teatrale nato a Firenze nel 2005 le cui produzioni replicano nei più importanti contesti nazionali e internazionali, ricevendo negli anni numerosi premi e riconoscimenti portano in scena, al termine di un periodo di residenza artistica, Shakespearology. É possibile incontrare il fantasma di Shakespeare dal vivo? Shakespearology è un one-man-show che dà voce al Bardo in persona: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, adesso è lui che interroga noi su ciò che ne abbiamo fatto. Giovedì 4 ottobre alle ore 21, inserita all'interno del Festival dello Spettatore, la prova aperta al termine della residenza di Chiara Bersani, inserita fra i 7 artisti sostenuti per il 2018 dal progetto ResiDance XL - luoghi e progetti di residenza per creazioni coreografiche azione della Rete Anticorpi XL - Network Giovane Danza D'autore coordinata da L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino. Gentle Unicorn, cerca di analizzare il mito dell'unicorno, le cui radici si perdono nella notte dei tempi. Simbolo, fragile, sradicato, perfetta vittima sacrificale per chiunque desideri riempirlo di significati, a partire dall'iconografia pagana fino a diventare un’icona pop contemporanea, l’Unicorno è stato usato e abusato dall’essere umano, privato del diritto di parola. Chiara Bersani, artista italiana attiva negli ambiti delle arti visive e performative, ha collaborato con importanti realtà della scena contemporanea europea tra cui Lenz Rifrazioni, Alessandro Sciarroni, Rodrigo Garcia, Jérôme Bel, Babilonia Teatri. Per la programmazione dedicata ai più piccoli “Kilowatt dei Ragazzi” domenica 7 ottobre ore 17, Pilar Ternera, compagnia livornese attiva del 2004, presenta “Il re dei pavoni”, tratto da Fiabe Italiane di Italo Calvino. Una principessa vuol sposare un principe diverso da quello proposto dalla famiglia reale. La sua determinazione la porterà fino in Perù, dove alla fine regnerà sul regno dei Pavoni. La fiaba, dedicata ad un pubblico dai 6 anni, presenta un impianto di grande potenza visiva, e costituisce un invito al rispetto delle diversità e all’incontro con l’altro e a mettersi in viaggio per aprirsi allo sconosciuto e allo straniero. La stessa compagnia presenterà, sabato 3 novembre alle ore 21.00, “Scene di libertà”. Scritto da un giovanissimo drammaturgo berlinese, “Scene di libertà” è un pugno nello stomaco, un testo senza un ordine consequenziale logico. I cinque giovani berlinesi, protagonisti del dramma, hanno piena libertà sia nel muoversi che nel fare esperienze anche sessualmente estreme, ma non riescono ad amare e ad amarsi. Senza retorica, l’autore ci restituisce una generazione di ventenni con un profondo bisogno d’amore e che si incantano dinanzi alla possibilità di prendere uno Shuttle e abbandonarci su questa terra. Inserito all'interno della programmazione di Kilowatt dei ragazzi ma adatto ad un pubblico di grandi e piccoli domenica 18 novembre, alle ore 17 prova aperta al termine della residenza dello spettacolo di teatro circo “Il giro della piazza”. Torna a Sansepolcro Madame Rebiné, compagnia torinese nata nel 2007 tra le mura della scuola di circo Flic e, in seguito, perfezionata a Le Lido (Toulouse) e Balhazar (Montpellier). A Sansepolcro porteranno un divertente spettacolo che vede in scena un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista due promesse del ciclismo italiano. Chi vincerà? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito. Uno spettacolo di resistenza, sogni e partecipazione. La programmazione autunnale si conclude con un focus sulle ultime produzioni di CapoTrave. Giovedì 22 e venerdì 23 novembre, ore 21.00 “La lotta al terrore” mentre sabato 24 alle 21.00 e domenica 25, alle ore 17.00 Andrea Cosentino in “Lourdes” . Scritto da Lucia Franchi e da Luca Ricci, che lo dirige, “La lotta al terrore”, interpretato da Gioia Salvatori, Simone Faloppa e Gabriele Paolocà, è una storia di tolleranza e di intolleranza, delle tensioni sociali pronte a esplodere sotto un’apparente tranquillità, delle nostre umanissime paure. Mentre un attentatore è asserragliato dentro il supermercato di un paese di provincia, un impiegato, il vice sindaco e il segretario comunale cercano di fronteggiare la situazione e le responsabilità che ne derivano, in un crescendo di tensione che porta ad un epilogo inaspettato. Sabato e domenica Andrea Cosentino, drammaturgo, attore e regista che arricchisce e fonde il narrare scenico con un tipo di azione performativa derivata dal cabaret televisivo sarà in scena con “Lourdes”, libero adattamento dall’omonimo libro di Rosa Matteucci a cura e con la regia di Luca Ricci. Spettacolo vincitore de I Teatri del Sacro 2015 lo spettacolo dà vita a un divertente carnevale di personaggi, ciascuno con le proprie aspettative e speranze, tutti in viaggio verso Lourdes, in attesa di un miracolo. É consigliata la prenotazione. Per il programma completo visionare il sito www.kilowattfestival.it INFO E PREZZI Associazione Culturale CapoTrave/Kilowatt Via della Misericordia 19, 52037 Sansepolcro AR tel. 0575.733063 / mob. 339.4074895 info@kilowattfestival.it / comunicazione@kilowattfestival.it www.kilowattfestival.it - www.capotrave.com - www.bespectactive.eu ingresso singolo spettacolo: Euro 9 ingresso ridotto ragazzi under 25 e possessori Kilowatt Card 2018- 19: Euro 6 ingresso ridotto under 25 con Kilowatt Young Card: Euro 5 La Kilowatt Card è nominale, non cedibile, dura fino a maggio 2019 e può essere acquistata in biglietteria al prezzo di euro 5 La Kilowatt Young Card è nominale e dedicata ai ragazzi sotto ai 25 anni. Occorre richiederla in biglietteria ed è gratuita Abbonamento ai 6 spettacoli di Kilowatt Tutto l’Anno: Euro 30

