Per il quarto anno consecutivo, il Museo della Battaglia e di Anghiari organizza il Campus “S-Passo al Museo” per bambini. Appuntamento dal 10 al 14 settembre per i bambini dai 6 ai 10 anni

Il Museo della Battaglia e di Anghiari organizza per il quarto anno consecutivo il Campus “S-Passo al Museo”. L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana grazie al sostegno di Unicoop Firenze, è in programma dal 10 al 14 di settembre, è rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni e prevede tante attività alla scoperta di sé stessi dentro ed attorno al Museo. Sono previste cinque giornate, con orario 10:00 – 16:00.

Il tema conduttore è una citazione da Albert Einstein "La creatività non è altro che un’intelligenza che si diverte”. Attraverso la scoperta ed il gioco, verrà infatti utilizzata la carta per sviluppare la creatività dei bambini che in questi giorni potranno tra l’altro terminare i compiti delle vacanze (è l’ultima settimana prima del rientro a scuola!). Sono inoltre previste passeggiate all’aria aperta nel centro storico di Anghiari.

L’obiettivo è quello di stimolare la creatività e la curiosità, sperimentare e favorire lo sviluppo della manualità perché, così come diceva Bruno Munari, “conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire e la voglia di comunicare”.

La prenotazione è obbligatoria e il costo a partecipante è di € 60,00 per tutto il periodo. Il pranzo è al sacco e i Soci Coop hanno diritto ad uno sconto del 10% (€ 54,00). L’iniziativa è il frutto della collaborazione fra la Toscana d’Appennino Società Cooperativa e la Cooperativa L’Albero e La Rua.

Per informazioni e prenotazioni: Museo della Battaglia e di Anghiari, Tel: 0575787023, email: battaglia@anghiari.it , www.battaglia.anghiari.it

