RIPARTE IL CAMPIONATO DI B1 FEMMINILE: SIA COPERTURE SAN GIUSTINO A MONTALE RANGONE PER CREDERCI ANCORA E CON DI NUOVO SILVIA TOSTI IN CAMPO

Inizia il rush finale nel campionato di Serie B1 femminile e sulla strada della Sia Coperture San Giustino c’è la Emilbronzo 2000 di Montale Rangone, che le biancazzurre affronteranno alle 18 di sabato 7 aprile sul campo della palestra “Anna Frank”, sede di gioco della formazione modenese che, grazie all’impresa esterna per 3-2 in quel di Quarrata nel turno pre-pasquale, ha di fatto sistemato il discorso salvezza, salendo in classifica a quota 26. La sconfitta in rimonta, sempre al tie-break, subita al PalaVolley per opera della Roana Macerata, ha invece inferto un duro colpo alle ambizioni di play-off della Sia Coperture, distante ora 6 lunghezze dalla terza posizione, occupata proprio dalla compagine marchigiana. Ci sono ancora 15 punti a disposizione, la matematica lascia aperto qualche piccolo spiraglio, ma è chiaro che anche un en-plein di qui alla fine potrebbe non rivelarsi sufficiente: le fortune della Sia Coperture debbono oramai combinarsi con le disavventure altrui, per cui di volta in volta occorre vincere e augurarsi che le dirette avversarie incappino in qualche passo falso. L’allenamento condiviso di giovedì sera fra le mura amiche contro la School Volley Perugia (4 set disputati e tutti vinti dalle sangiustinesi) ha dimostrato che il ko interno e la breve sosta dovuta alla Pasqua non hanno freddato le motivazioni del gruppo: “C’è ancora grande voglia di combattere e di cancellare quanto prima l’amaro 2-3 dell’altro sabato – ha dichiarato il tecnico Marco Gobbini – per cui sotto questo profilo ho visto una squadra tonica, che in settimana si è allenata molto bene e che non vuole ripetere determinati errori. Ci attende oltretutto una partita che non possiamo affrontare con un atteggiamento sufficiente”. A Montale Rangone, i precedenti sono di una vittoria e di una sconfitta, entrambe con il punteggio di 3-0; in dicembre, la Sia Coperture è riuscita a sfatare il piccolo tabù contro le emiliane, piazzando un 3-0 frutto di due set, il primo e il terzo, nettamente dominati e di un secondo vinto ai vantaggi dopo aver recuperato una situazione di svantaggio. Ripetere l’atteggiamento del match di andata diventa basilare per sperare di incamerare il risultato e di rialzare la testa fuori casa, tanto più che la Emilbronzo 2000 – con l’obiettivo di stagione messo in tasca – può trovare nella tranquillità la sua arma in più. E comunque, la vittoria di Quarrata sta a ribadire la qualità di un organico ben assortito nei vari reparti, con la Fronza al centro, la coppia di laterali composta dalla forte Brina e dall’esperta Marc e la Ferretti e la Gozzi che si alternano a lato. La Sia Coperture ha dunque l’obbligo anche morale di provarci fino in fondo, poi sarà la classifica a emettere i verdetti; per l’occasione, torna nella mischia capitan Silvia Tosti, bloccata dal giudice sportivo nel turno passato e quindi il 6+1 iniziale sarà nuovamente quello di sempre: Claudia Stincone in regia, Elisa Mezzasoma opposto, Valentina Mearini e Anna Lucia Iacobbi al centro, Giorgia De Stefani e Silvia Tosti alla banda e Giada Marinangeli libero. Arrivano dalla Lombardia i due direttori di gara, con primo arbitro Carlo Micali e secondo arbitro Eleonora Spartà, entrambi di Pavia.

