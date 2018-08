San Donato, come variano i servizi

In occasione del patrono San Donato, ecco le variazioni nei servizi erogati dalla Asl Toscana sud est nel solo Comune di Arezzo.

Al Distretto, lunedì 6 agosto resteranno chiusi il servizio Punto Unico di Accesso (PUA); gli uffici amministrativi non aperti al pubblico e gli uffici degli assistenti sociali. Martedì 7 agosto tutte le attività del Distretto saranno chiuse, oltre alla Casa della salute di via Guadagnoli, il Centro socio sanitario di San Leo, il Centro socio sanitario di Rigutino e il Servizio vaccinazioni pediatriche. Sarà aperto l'ambulatorio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) con accesso diretto dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 22. L'attività infermieristica domiciliare verrà garantita come nei giorni festivi.

Lunedì 6 e martedì 7 saranno chiusi anche il Servizio Protesi e Ausili, la sede direzionale e la Medicina Legale.

