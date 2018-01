San Giustino, al via il terzo corso base per i volontari della Protezione Civile

Dodici lezioni con inizio fissato per mercoledì 10 gennaio

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Giustino organizza un nuovo corso base per volontari: il terzo in neppure cinque anni di attività. Esperienza che è iniziata nel 2013 con il primo corso, nel 2015 si è svolto il secondo formando nuovi volontari proiettandoli così nel mondo della Protezione Civile. Mercoledì 10 gennaio, invece, inizierà il terzo corso: oltre che essere completamente gratuito, sarà composto da 12 lezioni più un esame finale a Foligno presso il centro regionale di Protezione Civile della Regione Umbria. “Per un’organizzazione piccola come la nostra – commenta Mario Biagioni, presidente del Gruppo Protezione Civile di San Giustino – pensare di riuscire in neppure cinque anni a organizzare tre corsi base significa che c’è tanto impegno e voglia di fare. Vogliamo formare nuovi volontari e diffondere ancora di più nel nostro territorio la cultura di Protezione Civile”. Durante le dodici lezioni, diversi saranno gli argomenti che verranno affrontati uno per ogni giornata: si partirà con l’organizzazione nazionale e locale del servizio di Protezione Civile, per poi proseguire con il volontariato, diritti e doveri e coordinamento procedure di attivazione. E poi ancora tipologie dei rischi, pianificazione di emergenza; piano di emergenza comunale sulla località in cui si svolge il corso e le trasmissioni in caso di emergenza. Le strutture operative del sistema nazionale di protezione civile; nozioni di primo soccorso, la sicurezza nelle attività di Protezione Civile e i DPI. La diffusione della cultura di Protezione Civile nelle scuole e nella società, la psicologia del soccorritore e le nozioni di cartografia. Sono diversi, quindi, gli argomenti che verranno affrontati durante le 12 ore di corso al termine delle quali, come annunciato, è previsto un esame nella sede regionale. Il primo appuntamento è fissato per le ore 21 nell’attuale sede di via Toscana 15.

E' possibile effettuare la preiscrizione attraverso i seguenti contatti:

Tel. 388-8566019 – mail. info@protezionecivile-sgu.org

»Iscriviti alla nostra newsletter!«