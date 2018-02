Sansepolcro è Buitoni e Buitoni è Sansepolcro. “La dimensione comunitaria del pastificio Buitoni” nel programma “Gli incontri della Biblioteca di Anghiari”

Sabato 24 febbraio alle ore 17,30, presso la Biblioteca comunale di Anghiari si terrà l’incontro dal titolo “Sansepolcro è Buitoni e Buitoni è Sansepolcro: “La dimensione comunitaria del pastificio Buitoni”. Ne parlerà il dott. Claudio Cherubini, studioso della storia economica contemporanea della Valtiberina, autore del libro “Una storia in disparte” e curatore del catalogo della mostra “190 di Buitoni”, due volumi in cui ripercorre la storia del pastificio di Sansepolcro che nel corso Novecento si affermò per prima fra le più importanti industrie alimentari del mondo.

Con lo sviluppo del pastificio Buitoni, Sansepolcro progressivamente si identificò con la ‘sua’ fabbrica fino a diventarne un tutt’uno, tanto da poter ritrovare nella vita comunitaria della città le caratteristiche specifiche di una città-fabbrica. C’era una Sansepolcro produttiva dentro lo stabilimento, dove quasi ogni cittadino aveva un familiare che vi lavorava, dove c’era un “padrone” che aveva autorità ma anche autorevolezza, dove le condizioni di lavoro non sempre erano accettabili e potevano condurre a conflitti sindacali, dove comunque ogni operaio e ogni operaia elaboravano sogni e progetti di vita per sé e per i figli e immaginavano quest’ultimi lavorare anch’essi nel pastificio, magari come impiegati e non più come semplici operai. C’era una Sansepolcro, quella della comunità sociale, fuori della fabbrica che aveva strette relazioni con i servizi assistenziali che la Buitoni metteva a disposizione per i propri dipendenti: dall’asilo nido alle colonie estive e montane, dalla biblioteca aziendale all’assistenza sanitaria, dal villaggio Buitoni per agevolare l’acquisto della casa allo spaccio aziendale per i prodotti alimentari a prezzi scontati, dal campo di calcio all’organizzazione di attività ricreative musicali, teatrali, carnevalesche e sportive (oltre calciatori, gli operai e le operaie della Buitoni erano ginnasti, pallavolisti, ciclisti, motociclisti, tennisti, ecc.).

Queste relazioni iniziatesi a instaurare tra la città e la fabbrica fin dall’inizio del Novecento costruirono una stretta dipendenza fra gli abitanti di Sansepolcro e la Buitoni. Tanto che già nel 1912 i socialisti, che rimproveravano i Buitoni di ingerenza privata sulle scelte politiche del comune, ammonivano: “Del resto quando la Ditta Buitoni e con essa molti cittadini vedono e sentono volentieri identificato il nome di Sansepolcro con quello della Ditta, come se chi dicesse Sansepolcro, volesse dir Buitoni, e chi dica Buitoni intende dir Sansepolcro, non può essere rifiutata la parte onerosa di questa identificazione e cioè la conseguenza naturale di sentir discutere gl’interessi della Ditta come quelli del Comune e quelli del Comune collegati agli affari della Ditta”.

Quest’identità fra Buitoni e Sansepolcro si rafforzò negli anni del secondo dopoguerra e quando la crisi della Buitoni sul finire degli anni Settanta si manifestò con tutta la propria durezza fu vissuta come uno shock improvviso. La Buitoni si trasformò in quegli anni da un’azienda paternalistica in un’azienda moderna. Sansepolcro si sentì tradita. Le lotte sindacali della seconda metà degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta che videro al fianco dei lavoratori tutti i cittadini, gli imprenditori e le istituzioni, furono l’ultimo atto di una comunità che si stringeva al suo pastificio in un’unica identità che era andata crescendo dagli inizi del Novecento e che aveva fatto di Sansepolcro una città-fabbrica in cui la realtà sociale non poteva prescindere dalle sorti aziendali.

