“Quando un familiare incontra l’Alzheimer”: è il titolo del ciclo di incontri organizzato dall’Aima di Arezzo insieme alla Asl Toscana sud est e alla Rsa “Maestrini”.

La prossima iniziativa, dal titolo “I servizi territoriali per la persona con demenza”, è in programma martedì 8 maggio alle 18, all’interno della Rsa (via Golgi 10, Arezzo) ed è aperta a tutti. I relatori sono Sabrina Palei e Alessandro Perrone.

Per informazioni, 334 2587391.

