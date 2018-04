Sia Coperture San Giustino in casa contro il Blu Volley Quarrata per onorare al meglio il finale di campionato

Penultimo appuntamento casalingo della stagione per la Sia Coperture San Giustino, che alle 17 di sabato 14 aprile affronta il Blu Volley Quarrata; seguiranno poi le trasferte di Padova (con le venete già retrocesse) e Spoleto, contro il Trevi e la gara conclusiva del 5 maggio al PalaVolley contro il Cesena. Persa di fatto ogni speranza di agguantare la qualificazione ai play-off, la squadra biancazzurra – settima in classifica con 36 punti – ha un ultimo obiettivo da porsi: quello di stabilire il miglior risultato, se non altro a livello di punteggio (ma crediamo anche di piazzamento), da quando milita in B1. Il top è costituito dai 46 punti della prima stagione, anche se dobbiamo ricordare che i 44 della seconda vennero raggiunti con due partite in meno – 24 invece di 26 – per il ritiro del Rimini. In entrambi i campionati, San Giustino ha concluso al sesto posto. Procedendo per ordine, è il turno della matricola Quarrata, che ha raggiunto oramai la salvezza con quattro turni di anticipo e all’andata in terra toscana la formazione di Marco Gobbini ha disputato la peggiore prestazione in assoluto di questa annata, uscendo sconfitta per 0-3 in poco più di un’ora. Senza dubbio, un primo importante scacco alle ambizioni di Tosti e compagne, che quindi per più motivi – non ultimo il ko di sabato scorso a Montale Rangone – sono chiamate a una prestazione di gran carattere al fine di ritrovare una vittoria che manca da tre giornate. Di questo, il gruppo è consapevole e fra le mura amiche vuol tornare a fare la voce grossa, sapendo che dall’altra parte della rete ci sarà un’avversaria scevra da qualsiasi tipo di condizionamento per il traguardo tagliato con pieno merito; un’avversaria con i propri meccanismi collaudati da tempo e trascinata dall’opposto Giulia Cheli, atleta dalla mano potente anche in battuta. Con la giusta dose di motivazioni, che non mancano di certo anche per riscattare il ko di dicembre, San Giustino vuole dimostrarsi vincente e convincente, onorando fino in fondo il proprio impegno. E così dovrà essere, perché la salvezza in tasca non significa che il Quarrata verrà al PalaVolley per una gita di piacere. Non vi saranno novità, almeno in partenza, nel 6+1 di coach Gobbini: Claudia Stincone in regia, Elisa Mezzasoma opposto, Valentina Mearini e Anna Lucia Iacobbi al centro, Giorgia De Stefani e Silvia Tosti a lato e Giada Marinangeli libero. Due lucchesi chiamati a dirigere l’incontro: primo arbitro è Gianluca Urbano e secondo Riccardo Lucini.

