Il sindaco Bacchetta ha ricevuto in comune il sindaco di Fano, Seri – incontro costruttivo per affrontare questioni comuni ai due territori a partire dalla strada “apecchiese”

Il sindaco, Luciano Bacchetta, ha ricevuto per una visita di cortesia, nella resi-denza municipale, il sindaco di Fano, Massimo Seri. Nel corso del cordiale in-contro sono state affrontate diverse questioni di interesse comune in ambito extra-regionale su diversi versanti a partire dai collegamenti, infrastrutture viarie e possibili collaborazioni e sinergie di carattere promozionale e turistico dei due territori umbro-marchigiani da sempre uniti da vincoli di tradizioni e amicizia. Nel ruolo anche di attuale Presidente della Provincia di Perugia, Bacchetta, ha illustrato al collega di Fano lo stato dell’arte dell’avvio degli interventi sulla SR 257 “Apecchiese”: “una via di comunicazione della Regione – ha detto Bacchetta - di cui la Provincia ne gestisce la manutenzione, ed è quindi fortemente e prioritariamente interessata affinché vengano assicurate, quanto prima possibile, migliori condizioni di transitabilità della strada, tuttora gravata anche dal traffico tra le regioni Umbria e Marche che non può percorrere, causa frana, la SS 79 di Bocca Trabaria.” Per questo, la Provincia ha tempestivamente approvato lo schema di convenzione tra la Regione Umbria, l’ANAS e la Provincia stessa fin dal 17 luglio 2018, per la realizzazione di interventi di ripristino e consolidamento dei piani viabili dell’importo complessivo di 500 mila euro di cui 200 mila a carico della Regione, essendo la strada regionale, e 300 mila a carico di ANAS. Bacchetta ha fatto riferimento alle diverse iniziative ed incontri che sono stati organizzati a Città di Castello con amministratori pubblici locali e regionali dell’Umbria e delle Marche a partire dal sindaco di Apecchio, Vittorio Nicolucci e degli altri sindaci direttamrente interessati dall’attraversamento della strada in questione. Al termine dell’incontro Bacchetta e Seri, “che ha definito importanti e costruttive, queste occasioni di confronto e scambio di informazioni su progetti ed iniziative comuni”, hanno programmato ulteriori incontri futuri a partire proprio anche dalla viabilità e collegamenti per tenere sempre alta la guardia sulle questioni che interessano da vicino le due comunità territoriali”.

