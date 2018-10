Il Sindaco dà il benvenuto al nuovo Segretario Comunale Alice Fiordiponti Questa mattina a Palazzo delle Laudi si è tenuto il primo incontro ufficiale con il Sindaco Mauro Cornioli e l’amministrazione comunale

Si è insediato questa mattina il nuovo Segretario Comunale di Sansepolcro. Si tratta della dottoressa Alice Fiordiponti, laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia con iscrizione all’Albo degli Avvocati e dei Notai e specializzata in Amministrazione e Governo degli Enti locali.

La dottoressa Fiordiponti approda al Comune biturgense dopo una serie di incarichi, sempre come Segretario, nei comuni di Liguria, Umbria, Toscana e Marche. Prima di Sansepolcro, l'ultima sua esperienza professionale è stata quella nella Segreteria convenzionata dei comuni di Rapolano Terme e Pienza.

“Finalmente abbiamo ricoperto una casella strategica come quella del Segretario Comunale - spiega il Sindaco Mauro Cornioli - Rivolgendole i migliori auguri di buon lavoro, la nostra amministrazione e tutta la città danno il benvenuto alla dottoressa Fiordiponti. Ringraziamo infine per l'ottimo lavoro svolto il dottor Luca Bragagni, che nel ruolo di vicesegretario ci ha traghettato in questa fase.”

