Smettere di fumare in due mesi con la Asl. Aperte le iscrizioni, il corso inizia a maggio

Prende il via a settembre un nuovo trattamento di gruppo. Prima visita gratuita



Continuano i corsi per smettere di fumare promossi dalla Asl Toscana sud est. Il prossimo, il 59°, prenderà il via ad Arezzo all'inizio del mese di settembre.



Smettere di fumare non è facile, ma è possibile. La maggior parte dei fumatori ci riesce soltanto dopo alcuni tentativi, magari ricorrendo all'aiuto ed al supporto di esperti. La durata del corso è di circa 2 mesi e si basa su incontri settimanali (due nel primo mese ed uno nel secondo) in orario pomeridiano, dalle 17,30 alle 18,45.



Chi è interessato può contattare la d.ssa Eleonora La Ferla ai numeri 0575/255943 oppure 0575/255935 (tutti i giorni feriali dalle 8 alle 14) e fissare la prima visita, che è gratuita.



Il programma di disassuefazione, attuato con metodologie sperimentate e efficaci in gruppi da 15 a 20 pazienti, si basa su un approccio integrato medico-psicologico e porta a favorire la cessazione dell’abitudine al fumo. Nel 2017, nell’Area Aretina, il 75% dei partecipanti ai corsi ha smesso di fumare a fine trattamento; il 60% è rimasto non fumatore a distanza di 3 mesi.

