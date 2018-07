Torna “chiostri acustici”. Evento in programma giovedì 26 luglio alle 21 nella chiesa di Santa Maria a Selci

Torna a San Giustino anche quest’anno l’appuntamento con Chiostri Acustici: una serie di eventi in tutto l’Altotevere (tra Umbria e Toscana), promossi dalla Diocesi di Città di Castello assieme alla direzione del Museo Diocesano in sinergia con i vari Comuni. L’iniziativa, diretta da Catia Cecchetti, con l’abituale professionalità e competenza, ha la finalità di mettere in rete i Comuni di vallata per far conoscere, promuovere e far vivere i chiostri e gli spazi sacri più belli dei vari territori ai cittadini e turisti attraverso serate di musica. La data di San Giustino è quella di giovedì 26 luglio alle ore 21, nella bellissima chiesa di Santa Maria a Selci, con la serata dal titolo “Elevazioni della Chitarra”. “San Giustino – commenta l’assessore Milena Crispoltoni Ganganelli – ha l’onore e la grande soddisfazione di ospitare il Maestro Agatino Scuderi, chitarrista di fama internazionale la cui musica è conosciuta e apprezzata dal grande pubblico, oltre che dal mondo degli accademici. Tutto ciò è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con la scuola comunale di musica ‘Puccini’ di Città di Castello. Siamo davvero grati per la preziosa opportunità avuta e si invita la popolazione a partecipare. L’ingresso al concerto è gratuito”.

