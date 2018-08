Torna a Città di Castello “se non son malti…”, festa della birra artigianale

Ai nastri di partenza per la seconda edizione di "Se non son malti...", festa della birra artigianale che si terrà a Città di Castello in Piazza Fanti nei giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto dalle ore 16.00 a mezzanotte, in concomitanza con le tradizionali Fiere di San Bartolomeo e del bestiame.

Ospiti dell'evento saranno ben sei aziende brassicole operanti nel territorio compreso tra Umbria, Marche e Toscana: il microbirrificio Venere e le Tenute Collesi di Apecchio, il birrificio artigianale Fortebraccio di Montone, il birrificio La Luppolaia di Caprese Michelangelo, la birra Centolitri di Baschi e il birrificio Cocca Mia di Gubbio.

Insieme a loro, parteciperanno gli esercizi di Piazza Fanti che metteranno a disposizione buon cibo per tutti i gusti e musica: infatti, l'enoteca Er Vino e In Bocca Al Luppolo, il BaCi Bar, il Caffè Vittoria e Puletti Alimentari prepareranno gustosi piatti da abbinare a un buon bicchiere di birra, mentre un dj set animerà la festa fino ad arrivare all'esibizione di One Man Band di domenica pomeriggio.

"Se non son malti..." è stata organizzata quest'anno dall'Associazione Apecchio Capitale della Birra Artigianale nell'ottica di arricchire l'offerta degli appuntamenti di questo atteso fine settimana e, soprattutto, per creare un'occasione di promozione del territorio e delle sue eccellenze produttive.

La birra è un prodotto che, negli ultimi anni, vede continuamente aumentare l'apprezzamento e il numero di coloro che desiderano prodotti di qualità: non a caso vengono sempre più preferite le piccole produzioni che fanno scelte di valore biologico, identificazione con il territorio d'appartenenza, unicità del gusto e originalità del marchio.

"Le nostre zone possono vantare con orgoglio una crescita dell'offerta, sia in termini di qualità che di quantità dei birrifici" sostiene Giacomo Rossi, presidente dell'Associazione organizzatrice e titolare del microbirrificio Venere; "quindi è fondamentale generare collaborazioni tra i vari operatori che mettono insieme le forze. Il festival "Se non son malti..." vuole unire una "terra di confine" come la nostra, a cavallo tra Umbria, Marche e Toscana e promuovere il nostro patrimonio brassicolo. Ringraziamo il Comune di Città di Castello per la collaborazione, l'associazione Aistel che lo scorso anno ha organizzato la prima edizione dell'iniziativa e che ha collaborato anche questa volta".

In attesa dell'appuntamento, seguite gli aggiornamenti nella pagina facebook "Se non son malti...".

»Iscriviti alla nostra newsletter!«