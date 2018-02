Trasportava carico di pesce in pessime condizioni igieniche Furgone fermato in A1 dalla Stradale. Riscontrate irregolarità anche dal Servizio Veterinario della Asl.

Ottima collaborazione tra la polizia stradale di Battifolle e il Servizio Veterinario della Asl Toscana sud est che ha permesso di rintracciare un carico di pesce di dubbia provenienza e in condizioni igieniche non idonee, destinato probabilmente alla Romania.

Nei giorni scorsi infatti, una pattuglia ha notato in A1, carreggiata nord, un furgone con targa rumena in evidente sovraccarico. Dopo che i controlli hanno confermato il peso eccessivo del mezzo, gli agenti hanno richiesto l’intervento del Servizio Veterinario della Asl. Dalla documentazione di accompagnamento è emerso che il pesce era stato “pescato nel lago Trasimeno”. Da un’ulteriore verifica con la Ausl umbra, sono invece risultate mancanti tutte le informazioni relative alla tracciabilità del prodotto.

L'autocarro conteneva pesci di varie pezzature, disposti all'interno di contenitori di polistirolo privi di coperchio, in pessime condizioni igieniche e con etichette e diciture non riconducibili ai pesci contenuti. Sia le scatole che le etichette erano infatti riferite a salmoni.

La mancanza di coperchio faceva sì che acqua e sangue cadessero dalle scatole e andassero a contaminare i pesci sottostanti, fino a defluire fuori dal furgone. Il ghiaccio non era presente in quantità idonea alla conservazione. I pesci più grossi, che non entravano dentro le scatole, erano stati eviscerati e lasciati senza contenitore a contatto con le pareti del furgone.

Successivi approfondimenti fatti dalla ASL sull’accaduto inducono anche a sospettare fortemente la pesca di frodo, pratica dannosa per l’ecosistema, che in questo caso non è stato possibile accertare.

L'automezzo con il carico è stato scortato dagli operatori del Servizio Veterinario e da una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle presso l’ impianto Aisa di San Zeno dove è stato smaltito. La Polizia stradale ha multato per circa 3000 euro il conducente del furgone, un rumeno di 28 anni.

