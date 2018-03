Tre ori al Trofeo Toscana per gli Esordienti della Chimera Nuoto

Alla manifestazione di Livorno ha brillato il foianese Matteo Meacci vincendo tutte le gare disputate

Le altre medaglie colte dalla società aretina sono merito di Gabriele Gambini e di Niccolò Quadrani

Tre titoli regionali per gli Esordienti A della Chimera Nuoto. La società aretina è scesa in vasca nella Coppa Toscana di Livorno con diciassette giovani nuotatori nati tra il 2005 e il 2007 che si sono confrontati con i coetanei di altre quarantatre squadre e che sono riusciti ad emergere con tre ori, un argento, due bronzi e tanti bei piazzamenti. La Chimera Nuoto ha schierato ragazzi provenienti da entrambe le piscine dove svolge attività (Arezzo e Foiano della Chiana) e dove i tecnici Alberto Bertuccini e Angelo Solis Herrera stanno facendo crescere tante talentuose promesse. Tra queste è emerso il foianese Matteo Meacci del 2005 che, dopo i due ori conquistati nel 2017, è riuscito a consacrarsi tra i grandi protagonisti della Coppa Toscana e a vincere tutte le tre gare disputate, laureandosi campione regionale nei 50 delfino e nei 50 e 100 stile libero.

L’altro atleta di Foiano capace di salire sul podio è stato il suo coetaneo Niccolò Quadrani che si è piazzato al terzo posto nei 50 stile libero. I migliori risultati del gruppo di Arezzo portano invece la firma di Gabriele Gambini, ancora del 2005, che ha colto una doppia medaglia, meritando l’argento nei 400 stile libero e il bronzo nei 200 misti. A completare la squadra degli Esordienti A della Chimera Nuoto in gara nella finale di Livorno, infine, erano presenti anche Andrea Banelli, Jacopo Bartolini, Lorenzo Benigni, Nicolas Bontas, Giulio Bracciali, Viola Calvo Pegna, Marianne Durbano, Federica Escalona, Fabio Ferrari, Alexandru Stefan Ganea, Matteo Lucci, Vittoria Pieroni, Sofia Rossi e Francesco Sassoli. «Siamo riusciti a trovare soddisfazioni sia con i ragazzi di Arezzo che con quelli di Foiano - commenta Bertuccini, - testimoniando la bontà del lavoro svolto dalla Chimera Nuoto in entrambe le piscine. Oltre ai tre medagliati, infatti, tanti altri nuotatori sono arrivati quarti e hanno sfiorato il podio, denotando tecnica e carattere che fanno ben sperare per il futuro del nuoto aretino».

»Iscriviti alla nostra newsletter!«