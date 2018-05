 Valerio Mercati eletto segretario della Lega Valtiberina 

“Il congresso comunale esprime piena fiducia verso la figura di Mercati per il lavoro svolto in modo costante assieme a tutta la sezione da lungo tempo”

La segreteria provinciale esprime grande soddisfazione per l’elezione di Valerio Mercati a segretario della Lega Valtiberina. Il congresso di Sezione, che si è svolto ieri sera a Sansepolcro con la presenza del Senatore Manuel Vescovi (segretario della Lega Toscana), di Nicola Mattoni (segretario provinciale) e di Marco Casucci (consigliere regionale della Lega), ha votato il nuovo segretario.

L’impegno, la costanza e la grande passione che caratterizzano Mercati sono state tali da rendere la sua figura determinante per lo svolgimento dell’attività politica a Sansepolcro e nei comuni limitrofi. Con una sezione in crescita, con militanti appassionati e con nuovi giovani che si stanno avvicinando alla Lega, il nostro movimento politico continua dritto verso un processo di crescita e di strutturazione a Sansepolcro e in Valtiberina.

Un sentito ringraziamento da parte del segretario provinciale Nicola Mattoni ad Alessandro Rivi, Consigliere Comunale e responsabile di zona della sezione valtiberina fino ad ora: “Quello svolto da Alessandro Rivi è stato un lavoro preciso e sistematico, portando avanti un’attività consiliare seria e scrupolosa e un’attività politica sul territorio che ha portato ad una crescita della Lega in questa vallata.” Un augurio di Mattoni al neo eletto segretario: “ Un grande in bocca al lupo a Valerio Mercati per il percorso che ha appena iniziato, certo che la sua militanza politica, il suo impegno e la sua dedizione gli permetteranno di svolgere un lavoro costruttivo con tutti i militanti e gli iscritti locali”.

