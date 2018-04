Venerdi 13 aprile la conferenza stampa di presentazione della 43° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana

Appuntamento alle ore 11:00 nella sede della Camera di Commercio di Arezzo

Mancano meno di due settimane all’inaugurazione della 43° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana che si svolgerà dal 21 aprile al 1 maggio nell’affascinante centro storico di Anghiari. Alla manifestazione organizzata dall’Ente Mostra e dall’Associazione Pro-Anghiari con il patrocinio della Camera di Commercio, della Provincia di Arezzo, del Comune di Anghiari e grazie alla collaborazione delle varie associazioni di categoria (Confartigianato e CNA) prenderanno parte oltre 60 espositori (compresi i protagonisti delle mostre collaterali e le botteghe permanenti). La bellezza di Anghiari farà da cornice a un evento ormai diventato imperdibile per gli artigiani, per il territorio e per i visitatori provenienti da tutto il centro Italia. Grande spazio in questa edizione agli artigiani della ceramica della città di Deruta.

Da segnalare le manifestazioni collaterali che accompagneranno i visitatori nei giorni della mostra:

“I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno” con la consegna del Premio dedicato a Leonardo Da Vinci.

La mostra “ Genius. L’eredità di Leonardo nell’arte contemporanea italiana” nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio

La mostra con la presentazione del libro “Valbonetti. Ricordo di Fausto e Franca” nella Sala della torre del Cassero.

La mostra “Per Vittoria Ricevuta” al Museo della Battaglia e di Anghiari.

La “Collezione Forbici Antiche” nella Teleria Busatti di Via Mazzini.

L’esposizione della Sartoria Rocchini a Palazzo Pretorio.

I laboratori aperti del Nuovo Liceo Artistico di Anghiari.

Il “Recital Quasimodo-Lafasciano” sabato 21 Aprile 21.00 al Teatro Comunale di Anghiari

La 43° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana verrà presentata nel corso della CONFERENZA STAMPA in programma venerdì 13 aprile alle ore 11:00 ad Arezzo nella sede della Camera di Commercio (situata in Via Spallanzani). All’incontro parteciperanno il presidente dell’Ente Mostra Giovanni Sassolini, il presidente dell’Associazione Pro-Anghiari Piero Calli, il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri, i presidenti di Camera di Commercio Arezzo Andrea Sereni, Confartigianato Imprese Arezzo Ferrer Vannetti e CNA Arezzo Franca Binazzi e il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Fabio Pecorari. Presenti anche i direttori di Camera di Commercio, Confartigianato e CNA: rispettivamente Giuseppe Salvini, Mauro Giovagnoli e Nicola Tosi.

»Iscriviti alla nostra newsletter!«