Via alle feste del palio 2018 con la suggestiva offerta della cera alle 18 di venerdì 31 agosto

Feste del Palio 2018 al prologo. Da venerdì 31 agosto fino a domenica 9 settembre, Sansepolcro si rituffa nel periodo rinascimentale e celebra il suo glorioso passato con il perpetuarsi dei rituali di allora. Il primo, senza dubbio suggestivo anche per il significato augurale che riveste, è quello dell’Offerta della Cera, appuntamento rispolverato una trentina di anni fa ma fedele nel suo rigore filologico, a cominciare dall’inserimento in calendario alla vigilia del 1° settembre, giorno di festa in quanto dedicato a Sant’Egidio, uno dei fondatori della città. L’Offerta della Cera si tiene pertanto alle 18 del 31 agosto in cattedrale, con i figuranti in costume che occupano la navata centrale; un’usanza che risale al 1441, anno del passaggio alla Toscana di Sansepolcro, quando il capitano del popolo, ossia un magistrato fiorentino, dispose appunto la raccolta della cera: i rappresentanti delle arti e delle corporazioni cittadine – 16 in totale - avrebbero dovuto donarla al priore della chiesa principale per l’illuminazione generale e in particolare dei luoghi sacri. Il quantitativo di cera era regolamentato in base al reddito dei mercanti appartenenti alle varie arti e corporazioni e questo atto costituiva una sorta di auspicio per il regolare svolgimento della festa del giorno seguente. Sarà pertanto il parroco della cattedrale, Don Giancarlo Rapaccini, a officiare la parte religiosa e a ricevere in dono la cera dopo l’omelia di saluto, nella quale rinnoverà il proprio sostegno a una città che ogni anno celebra orgogliosa la propria storia. Il corteo storico in entrata e in uscita completerà la scaletta di una rievocazione comunque concentrata all’interno della Chiesa principale di Sansepolcro. Sabato 1° settembre, poi, le altre due tappe fisse: alle 17.30, nella sala consiliare di palazzo delle Laudi, la presentazione del drappo del Palio della Balestra 2018, dipinto quest’anno dall’artista Joy Stafford Boncompagni e alle 21, al campo di tiro “Luigi Batti”, lo svolgimento del Palio di Sant’Egidio.

