Vittorio Sgarbi ad Anghiari da Mastro Santi Del Sere

Un maestro artigiano CNA di prima classe, il critico d’arte più eccentrico d’Italia.

In mezzo una cassapanca di proprietà di Vittorio Sgarbi che ha fatto recapitare ad Anghiari e ha affidato alle mani esperte di Santi Del Sere. Ieri la visita in bottega con il Sindaco Alessandro Polcri per seguire direttamente il progetto di restauro cui il ‘Vittorio nazionale’ tiene molto.

Chi meglio di un maestro della lavorazione del legno come Mastro Santi può restituire a nuova vita un pezzo artistico di valore per la casa museo di Sgarbi? Si tratta di una cassapanca intarsiata che risale al '400. E' un pezzo veneto che richiederà 6-7 mesi di lavoro per gli interventi di restauro.

Quando talento e competenza si incontrano, artigianato e arte parlano lo stesso linguaggio.

