“Voglio andare fino in fondo alla vicenda. A più riprese abbiamo chiesto maggiore sicurezza nei distretti sanitari periferici”. Il Consigliere Marco Casucci (Lega) interviene dopo l’aggressione, da parte di un cittadino, ad un dirigente medico ed un tecnico dell’Asl nel Distretto di Sansepolcro

“Dopo la recente aggressione voglio andare in fondo alla vicenda. Qualunque siano le motivazioni dell’aggressione, la violenza verbale e fisica non hanno mai alcuna giustificazione. A più riprese, con atti consiliari, abbiamo chiesto maggiore sicurezza nei presidi sanitari periferici, così come abbiamo fortemente criticato le centralizzazioni per quanto riguarda la sanità toscana. Abbiamo evidenziato le criticità delle strutture sanitarie a Sansepolcro e sollecitato investimenti da parte della Regione, perché le zone periferiche, nel corso degli anni, sono rimaste sempre più senza personale a causa di pensionamenti e trasferimenti. E non ci si può sempre affidare al personale proveniente da Arezzo. I cittadini hanno il diritto di ricevere servizi dignitosi ed efficienti. Servono inoltre macchinari nuovi per sostituire quelli attuali che sono obsoleti. Non vorremmo che certe tensioni tra personale medico e cittadini possano derivare da questo quadro” ha commentato il consigliere regionale Marco Casucci (Lega).

»Iscriviti alla nostra newsletter!«